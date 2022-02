Rostock

Keiner sieht es, kaum einer weiß es – doch im Rostocker Umland und in der Ostsee verläuft ein wichtiges Kabel, das die Mecklenburger Küste mit Dänemark verbindet und die Stromversorgung beider Länder sicherstellt. Seit 1995 gibt es die rund 170 Kilometer lange Kabelverbindung namens Kontek, die mit einer Hochspannung von 400 Kilovolt betrieben wird und bis zu 600 Megawatt überträgt.

Nach 27 Jahren hat die Leitung allerdings das Ende ihrer Betriebszeit erreicht – weshalb sie jetzt erneuert werden muss. Das etwa 150 Kilometer lange Seekabel, das in der Zuständigkeit des dänischen Netzbetreibers Energinet liegt, wurde bereits erneuert. Nun sind die letzten 15 Kilometer an Land dran. Und für die ist das Unternehmen 50 Hertz verantwortlich.

Bestehende Leitung kann nicht vom Netz

„Das Landkabel auf deutscher Seite verläuft von der Anlandungsstelle an der Hohen Düne über Markgrafenheide, weiter nach Nienhagen und mündet über Mönchhagen zu unserem Umspannwerk in Bentwisch“, sagt Yvonne Post von 50 Hertz.

Erneuert wird die Trasse aber rückwärts: Am 1. Februar wurde deshalb am Umspannwerk mit den bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. In den vergangenen zwei Jahren hat 50 Hertz neben der Baugenehmigung auch die Zustimmungen der Flächeneigentümer eingeholt. Da die bestehende Leitung nicht vom Netz genommen werden kann, wird die neue Trasse parallel gelegt. Der Abstand soll dabei maximal acht Meter betragen, um bestehende Schutzstreifen zu nutzen. Nach der Inbetriebnahme der neuen Trasse wird die bestehende zurückgebaut, so dass weiterhin nur eine Leitung in Betrieb ist.

Arbeiten dauern bis Herbst 2023

Doch so weit ist es noch lange nicht: „Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten wird erst einmal mit den Tiefbau- und Rohrlegearbeiten begonnen“, erklärt Yvonne Post. Zuerst muss dafür der Mutterboden abgetragen und parallel auf den vorbereiteten Flächen die Leerrohre zusammengebaut werden. Anschließend würde – immer in abgesteckten Bereichen – ein rund 1,80 Meter tiefer Graben ausgehoben, in den dann die Leerrohranlagen verlegt werden. Die einzelnen Kabel werden in einer Länge von bis zu 1200 Metern auf Trommeln angeliefert.

Überall dort, wo keine Gräben ausgehoben werden können, beispielsweise an Flusskreuzungen, in Naturschutzgebieten oder an Straßenkreuzungen, würde mit einem anderen Verfahren gearbeitet, so dass beispielsweise keine Straßensperrungen nötig werden. Insgesamt soll die Maßnahme bis zum Herbst 2023 dauern. Die Investitionen dafür liegen laut 50 Hertz im zweistelligen Millionenbereich.

Nachrüstung dient der Energiewende

Die Kontek-Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark soll durch die Erneuerung fit für die Zukunft gemacht werden. Denn die Leitung ist unverzichtbar. „Kontek stabilisiert die europäische Netzinfrastruktur, sichert die nationale Stromversorgung und gewährleistet die kontinuierliche Integration erneuerbarer Energien in unser Stromnetz“, verdeutlicht Yvonne Post die Bedeutung. Immerhin will Deutschland bis 2050 rund 80 Prozent des nationalen Verbrauchs durch erneuerbare Energien abdecken. Doch noch seien die Übertragungsnetze diesen Anforderungen nicht gewachsen, sagt Dr. Frank Golletz, der technische Geschäftsführer von 50 Hertz. Deshalb müssten nicht nur neue Leitungen gebaut, sondern auch bestehende nachgerüstet werden, um die steigende Menge von Wind- und Solarstrom aus dem Norden Deutschlands in die Mitte und den Süden des Landes zu bringen. Zudem versorgt Kontek den Süden Dänemarks zuverlässig mit Strom.

Von Claudia Labude-Gericke