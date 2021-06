50 Jahre Polizeiruf 110: Darum sind die Rostocker Episoden so beliebt

Rostock

Erst wird die 13-jährige Anne tot aufgefunden, wenig später ihre beste Freundin Marlene – mit diesem Fall begann vor mehr als elf Jahren auch die Ära des Rostocker Ermittlerteams in der mittlerweile 50 Jahre alten „Polizeiruf 110“-Geschichte. Nachdem der Norddeutsche Rundfunk (NDR) nach der Wiedervereinigung entschieden hatte, den beliebten Krimi weiterzuführen, waren die NDR-Ermittler zunächst 16 Jahre lang in der Landeshauptstadt Schwerin angesiedelt.

Doch die Themen änderten sich, die Folgen aus der Landeshauptstadt hatten ausgedient. 2010 wechselte der Sender schließlich die Stadt – in Rostock ermittelten von Beginn an Anneke Kim Sarnau alias Profilerin Katrin König sowie Charly Hübner alias Kommissar Alexander Bukow und lösten das Team Hinrichs (Uwe Steimle) und Tellheim (Felix Eitner) ab. „Die Stadt mit ihrem Hafen als Tor zur Welt passt einfach sehr gut zu den Geschichten, die wir erzählen wollen“, schwärmt Polizeiruf-Redakteurin Daniela Mussgiller von der Hansestadt.

Erste Folge ein Erfolg

Die Rostocker Ermittler seien vergleichsweise jung, schnell und kämpferisch. „Vor allem besitzen sie eine gute Portion Humor, wenn sie sich den Problemen in Rostock, auf dem Revier und zu Hause stellen.“ Das Konzept kam an. Zur ersten Episode „Einer von uns“ am 18. April 2010, die die Ermittler tief in die Rostocker Partydrogen-Szene führte, schalteten 8,33 Millionen Zuschauer ein, 7,21 Millionen sahen den zweiten Fall der damals neuen Kommissare – Zahlen auf „Tatort“-Niveau, wie es damals hieß.

Die besten Einschaltquoten gab es allerdings 2020 mit „Der Tag wird kommen“. Knapp neun Millionen Zuschauer schalteten ein, das entspricht einem Marktanteil von 26,1 Prozent. „Damit war der Krimi über die Rache des Serienmörders Guido Wachs der meistgesehene ,Polizeiruf 110‘ des Jahres und der Rostocker Reihe insgesamt“, so Daniela Mussgiller.

Gute Vorbereitung auf die Dreharbeiten

Ziel sei es, ein Ermittlerteam zu bieten, das nah an den Menschen, nah an der Region sei. „Wie agiert ein Hauptkommissar und was macht das mit der eigenen Psyche“ – bereits zu Beginn der Dreharbeiten 2010 habe Hübner die Rostocker Mordkommission besucht und sich Anregungen zur Arbeitsweise geholt, wie Kriminalhauptkommissar Peter Ernst jüngst verriet. Auch in der Mordkommission der Hansestadt sei der Krimi beliebt. „An sich gucke ich keine Krimis mehr, aber für den Rostocker Polizeiruf mache ich gern eine Ausnahme“, sagte er. Ein Grund sei der örtliche Bezug.

Die beliebtesten Drehorte

Auch wenn die Dreharbeiten zu großen Teilen in Hamburg stattfinden, sind auch immer wieder Schauplätze in und um Rostock zu erkennen. In der jüngsten ausgestrahlten Folge etwa sind es deutlich die Wohnblöcke im Schiffbauerring und im Taklerring, die das Bild von Rostock auf den Fernsehbildschirmen der Republik zeichnen. Der Episoden-Titel wird mit einem Luftbild von Groß Klein und Lütten Klein hinterlegt, auch das Südstadt-Klinikum ist zu sehen.

Zum Nachdenken und Aufarbeiten seiner privaten Sorgen zieht sich Alexander Bukow an den Ostseestrand zurück, den Einheimische anhand des markanten Nienhäger Gespensterwaldes sofort erkennen dürften. „Zu den beliebtesten Motiven gehört sicherlich der Hafen in Rostock, um den sich immer wieder alles dreht“, so Daniela Mussgiller.

Dort trinken König und Bukow Rotwein, dort küssen sie sich zum ersten Mal. „Das für uns visuell stärkste und eindrücklichste Motiv war aber das auf der Halbinsel Wustrow. Hier scheint die Zeit teilweise stehen geblieben zu sein und Bukows Vater Veith wurde in einem ganz besonderen Showdown ermordet.“

50 Jahre Polizeiruf Die ARD feierte ihr Erfolgsformat zwar schon Ende Mai mit einem Jubiläumskrimi aus Halle an der Saale und einer Doku, aber das eigentliche Datum ist erst jetzt: Am 27. Juni vor 50 Jahren lief der erste „Polizeiruf 110“ im Fernsehen, sieben Monate nachdem in der Bundesrepublik das Krimiformat „Tatort“ gestartet war. Der erste „Polizeiruf“ vor 50 Jahren hieß „Der Fall Lisa Murnau“. Darin ging es um den Raub von 70 000 Mark aus einem Postamt, bei dem die Schalterbeamtin lebensgefährlich verletzt wird.Mord und Totschlag waren im „Polizeiruf“ der 70er und 80er eher die Ausnahme. Herausragende Fälle zu DDR-Zeiten waren zum Beispiel der Film „Schuldig“, der 1978 ungewöhnlich offen Missstände im sozialen Gefüge des real existierenden Sozialismus aufzeigte. Nach der Wiedervereinigung war der Krimi einer der wenigen Formate, die nach 1990 den Sprung vom DDR-Fernsehen ins vereinte Deutschland geschafft haben – und dort sogar auf den prominenten Sonntagssendeplatz des Ersten.

Die bewegendsten Folgen

Ausgestrahlt wurden bisher 22 Fälle in 23 Episoden. In Erinnerung bleiben wird den Zuschauern unter anderem der Fall „Familiensache“, in dem ein Familienvater Amok läuft. „Der war 2014 sicherlich einer der Highlights der Reihe, nicht zuletzt durch die schauspielerische Leistung von Andreas Schmidt“, meint Polizeiruf-Redakteurin Daniela Mussgiller. 2018 hat die ARD ihre Themenwoche „Gerechtigkeit“ mit der Episode „Für Janina“ eröffnet. Katrin König und Alexander Bukow überführen den Mörder Guido Wachs durch manipulierte Beweise – das habe für viel Diskussion gesorgt.

Aber auch die zuletzt ausgestrahlte Folge „Sabine“ aus März 2021 habe die Zuschauer sehr angesprochen, da sie die soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft eindrücklich thematisiert habe.

Von Katharina Ahlers