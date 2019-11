50. Geburtstag der Puhdys: So feierten Bandmitglieder das Jubiläum in Rostock

Rostock

Es war wie ein Familientreffen: Zum 50. Geburtstag der Puhdys – am 19. November 1969 war der erste Auftritt der Band – versammelten sich fünf Ex-Mitglieder in Rostock. Gekommen waren nun Schlagzeuger Gunther Wosylus, Gitarrist Dieter Hertrampf, Bassist Peter Rasym, Keyboarder Peter Meyer und Bassist Harry Jeske. Sie waren auf Einladung von Stamping Feet gekommen, das ist die Band von Sven Hertrampf, Sohn von Puhdys-Gründungsmitglied Dieter Hertrampf. Nicht gekommen waren Schlagzeuger Klaus Scharfschwert sowie Sänger und Gitarrist Dieter Birr. Einen emotionalen Moment gab es gleich zu Beginn des Abends, als die Gäste mit viel Applaus Harry Jeske feierten, der aufgrund gesundheitlicher Probleme in einem Rollstuhl am Bühnenrand saß.

Band hatte sich Anfang 2016 aufgelöst

Aufgelöst hatten sich die Puhdys bereits Anfang 2016, dies war also für viele eine Chance für ein Wiedersehen an diesem Abend. Die rund 500 Besucher in der Clubbühne der Stadthalle Rostock feierten die Musiker, die rund vier Stunden spielten oder reichlich Anekdoten aus der Bandgeschichte erzählten. So war diese Rostocker Veranstaltung eine einmalige Sache und übrigens auch kein offizielles Puhdys-Konzert.

Talkrunden und Musik

Im kleinen Saal waren zwei Bühnen aufgebaut – eine für die Talkrunden und eine weitere für die Bands. Zunächst spielte Stamping Feet, dann Gunther Wosylus mit seinem Programm, hinterher Peter Meyer mit Band und schließlich Dieter Hertrampf, ebenfalls mit Band. Die Musiker hatten sich die Puhdys-Titel aufgeteilt und mit eigenen Aufnahmen ergänzt. Dazwischen gab es mehrere Talkrunden, in denen die Musiker aus dem Bandleben erzählten, es moderierte Mario Geyermann. Begleitet wurde der Abend mit Videos und alten Fotos, die die Geschichten aus 50 Jahren Puhdys bebilderten. Zusammengestellt wurden die Sequenzen vom ehemaligen „Bong“-Moderator Jürgen Karney, der leider nicht nach Rostock kommen konnte. Ein wichtiges interaktives Element war ebenfalls eingebaut: Während der Veranstaltung konnten die Zuschauer im Saal ihre Fragen per SMS an die Moderation schicken, einige davon wurden an die Musiker weitergereicht

Ex-DDR-Minister als Überraschungsgast

Eine kleine Überraschung im Verlauf des Abends war der Auftritt von Peter-Michael Diestel, der eine besondere Beziehung zu den Puhdys hatte. „Zu DDR-Zeiten hab ich die Puhdys nie gehört“, bekannte Diestel, aber nach der Wende hatte er dann die Musiker kennengelernt. Ein besonderer Moment ergab sich, als Diestel 1995 Vereinspräsident des F.C. Hansa Rostock war und die Puhdys überzeugte, eine Hymne für den Fußballclub zu schreiben. Das Angebot ging damals auch an Silly, aber die waren nicht schnell genug, wie Diestel erzählte. Er war auch voller Hoffnung, dass Dieter Birr wieder in die Puhdys-Familie zurückkehrt. Und überhaupt: „Mein Leben ist durch die Puhdys reicher geworden“, sagte Peter-Michael Diestel rückblickend.

Blinddarm-OP in Bulgarien

Fast jedes Bandmitglied hatte etwas Anekdotisches beizusteuern. Dieter Hertrampf erzählte von einer Blinddarmoperation, die er in Bulgarien zu überstehen hatte, während die Band abreiste. Peter Meyer berichtete, warum der überzeugte Junggeselle Harry Jeske schließlich doch noch geheiratet hatte. Bassist Peter Rasym, der 1997 zu den Puhdys kam, erklärte, dass er nach den komplizierten Kompositionen bei Stern Meißen wieder Lust auf einfachere Songs hatte. Gunther Wosylus bekräftigte, dass sein Ausstieg aus der Band im Jahr 1979 lediglich familiäre Gründe hatte. So reihten sich im Laufe des Abends die Geschichten aus dem Musikerleben aneinander, nicht immer ganz jugendfrei. Am Ende kamen die ehemaligen Puhdys gemeinsam mit Stamping Feet zu einem musikalischen Finale auf die Bühne, mit Titeln wie „Lebenszeit“ oder „Hey, wir woll’n die Eisbär’n sehn!“

Fans kamen aus der ganzen Republik

Ein paar technische Mängel und organisatorische Ungereimtheiten trübten zwar den Gesamteindruck. Für die Gäste dieses historischen Abends, die zumeist extra aus anderen Städten angereist waren, war es wie eine Familienveranstaltung, sozusagen eine Puhdys-Konvention: Fans trafen ihre Idole. So nahe waren viele Fans wohl noch nie den Musikern gekommen. Über vier Stunden dauerte die Show, nach Mitternacht gab es für die Fans noch reichlich Möglichkeiten für Fotos und Gespräche mit den Musikern.

Von Thorsten Czarkowski