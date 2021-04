Rostock

506 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in MV gemeldet – 337 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz steigt deutlich: um 24,1 auf 151,8. Zwei Menschen sind seit Montag im Land im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Damit gibt es bislang 916 Corona-Todesfälle in MV.

Die meisten neuen Ansteckungen (+97) sind am Dienstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden. Die Inzidenz steigt dort deutlich: auf einen Wert von 201,2. So hoch ist sie in keinem anderen Kreis von MV. 90 neue Fälle sind an der Mecklenburgischen Seenplatte aufgetreten. Auch dort steigt die Inzidenz weiter, über einen Wert von 180.

Vorpommern-Rügen bleibt als einziges unter 100er-Marke

Knapp dahinter liegt der Kreis Ludwigslust-Parchim – mit 87 neuen Corona-Infektionen. Auch dort steigt die Inzidenz. Der Wert liegt nun bei 174,2. 61 neue Fälle wurden im Landkreis Rostock registriert. Das Lagus meldet eine Inzidenz von 140,9.

50 neue Ansteckungen sind am Dienstag in Nordwestmecklenburg aufgetreten. Auch dort steigt die Inzidenz deutlich: auf 135,4. 46 Corona-Fälle wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert. Der Kreis bleibt als einziger im Land weiter unter der 100er-Marke: bei einer Inzidenz von 89,5. 42 weitere Ansteckungen sind in Rostock aufgetreten. Die Stadt hat nun eine Inzidenz von 124,8.

Die wenigsten Fälle meldet das Lagus am Dienstag in der Landeshauptstadt Schwerin. Dort haben sich seit Montag „nur“ 33 weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Inzidenz steigt aber ebenfalls deutlich.

Mehr Menschen im Krankenhaus – mehr Intensivpatienten

3872 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 214 mehr als einen Tag zuvor. 295 (+8) befinden sich im Krankenhaus, 79 (+1) liegen auf einer Intensivstation.

34526 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in MV mit dem Virus angesteckt. 29738 gelten mittlerweile als genesen.

