Rerik

In die Pläne für die Halbinsel Wustrow, eines der letzten großen Filetstücke für den Tourismus in MV, kommt nach 21-jährigem Dornröschenschlaf wieder Bewegung. Die Kölner Fundus-Gruppe unter Investor Anno August Jagdfeld will Anfang November neue, abgespeckte Pläne für eine touristische Bebauung vorstellen...