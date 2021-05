Covid-19 - 58 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV: Inzidenz in Rostock wieder über 50

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonntag 58 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas mehr als eine Woche zuvor. Die meisten Fälle sind in der Hansestadt Rostock aufgetreten. Die Inzidenz steigt dort wieder über 50. Zwei Regionen verzeichnen keine neuen Ansteckungen.