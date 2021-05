Rostock

59 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in MV gemeldet – deutlich weniger (-201) als eine Woche zuvor. Dort hatte die Behörde 260 neue Fälle registriert. Die Landes-Inzidenz sinkt um 12,3 und liegt nun bei 59,6.

Sechs Menschen sind seit Donnerstag in MV mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 1075.

Hier gab es am Freitag die meisten neuen Ansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (+22) gab es am Freitag in Vorpommern-Greifswald. 16 wurden in der Hansestadt Rostock gemeldet. Jeweils sieben weitere Fälle sind in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen aufgetreten. Drei neue Infektionen meldet die Behörde an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Zwei neue Ansteckungen gab es am Freitag in Ludwigslust-Parchim. Jeweils eine weitere Infektion sind im Landkreis Nordwestmecklenburg und der Landeshauptstadt Schwerin aufgetreten.

Hier ist die Inzidenz aktuell am höchsten

Die Sieben-Tages-Inzidenzen in allen Kreisen und kreisfreien Städten in MV liegen aktuell unter der 100er Marke. Den höchsten Wert hat die Mecklenburgische Seenplatte: mit 82,9. Die niedrigste Inzidenz hat derzeit Vorpommern-Rügen. Sie beträgt dort 26,7.

2653 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 198 weniger als einen Tag zuvor. 268 (+0) dieser befinden sich im Krankenhaus. 75 (+0) liegen auf einer Intensivstation. 42794 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 39066 gelten mittlerweile als genesen.

Von OZ