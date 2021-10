Rostock

Schnelle Glasfaser-Leitungen gibt es erst in wenigen Gemeinden, das 5G-Netz wird noch auf Jahre einem Flickenteppich gleichen: Zehntausende Haushalte und Betriebe in MV können von Hochgeschwindigkeitsinternet weiter nur träumen. Doch während der Internetausbau an Land stockt, könnte es draußen auf See ganz schnell gehen: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee plant, ein neues Datennetz auf dem Meer aufzubauen. Neue Tonnen und Seezeichen sollen als Sendestation für „5G auf See“ dienen.

Allerdings ist das nicht fürs Surfen gedacht: „Wir müssen die Verkehrsströme stärker lenken – mithilfe neuester Technik“, sagt Stefan Grammann, Chef der Bundeswasserstraßenverwaltung an der Ostseeküste. Weil die Schiffe auf der Ostsee immer größer werden, steigt das Risiko von Kollisionen, Unglücken. Neue Systeme sollen das verhindern.

Kadettrinne ist ein Nadelöhr

Schon jetzt ist die Kadetrinne zwischen Rostock und Gedser mit rund 65 000 Durchfahrten pro Jahr eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt. Und eine der gefährlichsten. Mehr als 7750 Anläufe zählten zudem allein 2020 die beiden größten Rostocker Häfen. Tausende Hobbyskipper, Fischer, Segler und Ausflugsdampfer nicht eingerechnet.

Für Deutschlands größten Ostseehafen erwarten Fachleute wachsendes Frachtaufkommen: Der Seekanal soll vertieft werden, noch größere Pötte mit 15 Metern Tiefgang sollen kommen – riesige Getreidefrachter oder Flüssiggut-Tanker. Auch Wismar – 1200 Schiffe pro Jahr – hofft auf Zuwachs. Außerdem: Kiesabbau im Meer, Aquakulturen, Offshore-Windkraft – „es gibt mittlerweile viele Nutzer, die sich für die Flächen der Ostsee interessieren“, sagt Grammann.

Seezeichen werden zu Sendern

Weil es immer enger wird, soll die Ostsee nun zur Vorreiterregion für die weltweite Schifffahrt werden. „Wir schauen uns genau an, was beispielsweise in der Luftfahrt passiert“, sagt Grammann. Dort sind Autopiloten und Kollisionswarnsysteme seit Jahren Standard. „Sicherlich wird nicht morgen ein Schiff ohne Besatzung über die Ostsee fahren. Aber wie im Auto werden immer mehr Assistenzsysteme entwickelt, die den Kapitän entlasten.“

Technik soll helfen, die Verkehrsströme effizienter zu machen. Wartezeiten könnten so verkürzt, mehr Anläufe in gleicher Zeit möglich werden. „Wir müssen jetzt anfangen, Datennetze auf See zu bauen“, sagt auch Karsten Wehner, Professor für Seefahrt an der Hochschule Wismar. Die Schiffe könnten dann mehr und mehr von Land überwacht und gesteuert werden. „Die Schifffahrt wird so sicherer.“ Die Crews seien heutzutage bis zu sechs Monate an Bord: „Da lässt die Frische nach. Auch in Notsituationen.“ Wehner: „Internet auf See ist genauso wichtig wie an Land.“

So geht es an Land weiter

An Land soll es superschnelle Datennetze frühestens 2025 geben: „Wir decken mit 5G bereits 80 Prozent der Bevölkerung in MV ab“, heißt es von der Deutschen Telekom. Vodafone nennt ähnliche Größenordnungen. Die beiden Internet-Riesen bauen derzeit vor allem an der Küste das schnelle Netz auf. Für die Schifffahrt seien diese Netz allerdings technisch ungeeignet. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf sagt: „5G an Land ermöglicht zum Beispiel Autofahren ohne Staus, Ampeln, Verkehrstote – oder auch medizinische Eingriffe, bei denen der Arzt gar nicht im Operationssaal anwesend sein muss.“ 232 5G-Sender betreibt Vodafone bereits in MV, bis Mitte 2022 sollen 120 weitere folgen.

