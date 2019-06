Lühmannsdorf

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lühmannsdorf (Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag ein Sachschaden in Höhe von 60 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall um 10.05 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Aus bisher unbekannten Ursachen kam es in dem Haus zu einem Brand. Im Haus waren zum Ausbruch des Brandes keine Personen.

Die B111 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden eingeleitet. Ein Brandursachenermittler ist im Einsatz und wird die Untersuchung zur Brandursache fortführen. Der Sachschaden wurde im Rahmen der Ermittlungen neu bewertet und wird gegenwärtig auf etwa 60 000 Euro geschätzt.

OZ