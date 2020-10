Rostock

60 neue Coronafälle in Mecklenburg-Vorpommern – das ist die Bilanz der Gesundheitsämter am Donnerstag. Am Mittwoch waren es noch 89 Fälle gewesen.

Die meisten neuen Infektionen meldet der Landkreis Rostock mit 28 Fällen. Es folgen die Hansestadt Rostock (10) und Ludwigslust-Parchim (9). Die Mecklenburgische Seenplatte, der Landkreis in MV mit der zuletzt größten Infektions-Dynamik, meldet keinen weiteren neuen Fall.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die ausschlaggebend für weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist, liegt für das ganze Land jetzt bei 20. Dieser Wert ist gesunken – er lag am Vortag noch bei 21,7. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sinkt der Wert sogar deutlich unter die wichtiger 35er-Marke und liegt jetzt bei 26,6 (am Vortag 37,4). Damit springt die Corona-Warnampel dort von orange auf gelb. Einzig in Schwerin steht die Ampel noch auf grün ( Inzidenz 9,4) .

Die Zahl der Genesenen steigt um 29, die Zahl jener, die stationär behandelt werden müssen, um vier Personen. Insgesamt wurden nun seit Beginn der Pandemie 1946 Corona-Fälle in MV bestätigt – mit Abstand die wenigsten in Deutschland.

Von OZ