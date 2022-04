60 Millionen Euro für Autobahnen in MV: Hier wird 2022 gebaut

Rostock/Stolpe

In MV werden in diesem Jahr insgesamt rund 60 Millionen Euro für die Autobahnen ausgegeben. Im Plan stehen zwar noch 56 Millionen, doch angesichts der steigenden Baupreise rechnet die zuständige Autobahn GmbH Nordost mit Zusatzkosten in Höhe von fünf bis zehn Prozent.

„Alle Baufirmen haben angekündigt, ihre Preise zu erhöhen“, erklärt Niederlassungsdirektor Roland Normann. „Die Materialkosten sind teilweise verdoppelt, das reicht vom Diesel für die Baumaschinen über den Stahl bis hin zum Bitumen für die Fahrbahndecke.“

Verständnis für Forderungen

Die Firmen sollen nun ihre konkreten Forderungen vorlegen, dann werde geprüft, welche davon gerechtfertigt seien. Normann äußert Verständnis für die Nachforderungen: „Die Baufirmen sind unsere Partner. Sie können absolut nichts für die Preissteigerungen, daher müssen wir sie unterstützen, damit sie nicht in Insolvenz gehen.“ Für künftige Verträge sei daher ein Passus eingeführt worden, der mögliche Preisschwankungen nach Vertragsschluss berücksichtigt, die sogenannte Stoffpreisgleitklausel.

Die Baupreise haben auch wegen der hohen Nachfrage angezogen. Oft ist es gar nicht mehr so einfach, eine Baufirma zu finden, die noch freie Kapazitäten hat.Im Autobahnbau sei dies aber noch nicht so gravierend, sagte Normann. „Ich gehe davon aus, dass wir für jedes Projekt eine Firma finden werden. Bis jetzt gab es noch keine Ausschreibung, auf die sich nur ein Bewerber gemeldet hätte.“ Nur zwei oder drei Angebote habe es aber durchaus schon gegeben.

Größtes Bauprojekt kostet 4,5 Millionen

Beim größten Teil der Bauprojekte handle es sich um turnusmäßige Fahrbahnerneuerungen, von denen mehrere bereits im Gange seien, so Normann. Das laut Plan aufwendigste neue Vorhaben ist die beidseitige Sanierung der A 24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg. Auf rund sieben Kilometer Länge sollen ab August 4,5 Millionen Euro verbaut werden. Die Fertigstellung ist für Juni 2023 vorgesehen.

Das teuerste Vorhaben an der A 19 ist die Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Linstow in Fahrtrichtung Berlin. Sie beginnt bereits im April und soll auch schon im Juni abgeschlossen sein. Für den 3,6 Kilometer langen Abschnitt sind 2,85 Millionen Euro eingeplant.

Autobahn Baustellen Baumaßnahmen in MV Quelle: Arno Zill

Die meisten Projekte werden laut Normann ohne größere Verkehrsbehinderungen abgehen. Meistens sei eine vierspurige Baustellenführung möglich. Da jedoch die A 20 östlich des Kreuzes Rostock aus Kostengründen schmaler gebaut wurde als im westlichen Teil, reicht der Platz hier nur für zwei Spuren.

„Lediglich für die Fahrbahnerneuerung der A 20 in Höhe der Anschlussstelle Altentreptow werden wohl Vollsperrungen notwendig werden“, kündigt Normann an. Anwohner, die sonst die Ausfahrt nutzen, müssten Umwege in Kauf nehmen. Zwischen September und November werden hier zwei Millionen Euro investiert. Neue Baustellen in der Urlaubssaison, in der Millionen Touristen mit dem Auto anreisen, seien auf den Autobahnen weitgehend vermieden worden.

Ärger für Urlauber

Nur die beidseitige Sanierung der A 20 zwischen den Ausfahrten Stralsund und Greifswald auf sechs Kilometern Länge beginnt im April und dauert bis September. Kosten: Knapp zwei Millionen Euro. Zwei Baustellen, auf der A 24 zwischen den Ausfahrten Neustadt-Glewe und Schwerin sowie auf der A 20 zwischen Jarmen und Anklam, sollen im Juni und damit noch rechtzeitig vor dem größten Urlauberansturm fertig werden.

Von insgesamt 14 Bauprojekten in diesem Jahr laufen sechs bereits. Hier ist der Neuaufbau des A-20-Abschnittes bei Tribsees, der im Moor versunken war, der mit Abstand größte Posten: 23,9 Millionen Euro stehen alleine dafür zu Buche. „Alle Projekte liegen voll im Plan“, versichert Normann. Für die mittelbare Zukunft sei unter anderem bereits in Vorbereitung, die A 14 mit Standstreifen auszustatten, „aber nicht in den nächsten Jahren“, betont Normann.

Von Axel Büssem