60 neue Corona-Fälle am Montag in MV: Landesinzidenz sinkt leicht

Rostock

60 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag in MV gemeldet – ein Fall weniger als eine Woche zuvor. Neun Menschen sind seit Sonntag im Land an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Sechs von ihnen stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Jeweils ein Todesfall wurde an der Mecklenburgischen Seenplatte sowie den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald gemeldet.

Die meisten neuen Ansteckungen (+27) gab es am Montag im Landkreis Vorpommern-Greifswald – gefolgt von Vorpommern-Rügen mit elf neuen Corona-Fällen. Sieben neue Infektionen wurden am Montag in der Landeshauptstadt Schwerin registriert, jeweils fünf im Landkreis und der Hansestadt Rostock. Drei neue Ansteckungen wurden an der Seenplatte gemeldet, zwei im Landkreis Ludwigslust-Parchim. In Nordwestmecklenburg wurde kein neuer Fall registriert.

Landesinzidenz sinkt leicht auf 66,1

Die Landesinzidenz ist am Montag leicht gesunken – um 1,9 auf einen Wert von 66,1. Aktuell sind 2138 Menschen in MV mit Corona infiziert, 111 weniger als einen Tag zuvor. Seit Ausbruch der Pandemie sind 785 Personen im Land im Zusammenhang mit dieser gestorben.

255 Corona-Infizierte in MV (+3) werden aktuell im Krankenhaus behandelt. 47 von diesen liegen aktuell auf einer Intensivstation, drei mehr als einen Tag zuvor. Laut Lagus hat es bislang 25 762 bestätigte Corona-Fälle im Land gegeben.

Von OZ