600 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf Corona getestet

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Karfreitag um 15 auf 600 gestiegen. 87 der infizierten Patienten müssen derzeit in Kliniken behandelt werden. Im Vergleich zum Vortag gab es keine weiteren Todesfälle, die Zahl der Infizierten blieb in Rostock und Schwerin konstant.