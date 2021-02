Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Sonntag 64 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – weniger als eine Woche zuvor. Auch die Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter und die Landesinzidenz nähert sich der 50er-Marke. Doch es gab auch wieder mehrere Todesfälle seit Sonnabend.

64 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV – Landesinzidenz sinkt wieder

