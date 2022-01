Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Samstag 655 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich mehr als in der Woche zuvor. Die Inzidenz im Land steigt weiter stark an. Die Hospitalisierungsrate liegt derweil drei Tage in Folge über 9. Ab Montag gelten wieder strengere Regeln.