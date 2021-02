Covid-19 - 67 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV – 241 am gesamten Wochenende

Im Vergleich zum Sonnabend ist die Zahl der neuen Corona-Fälle in MV am Sonntag erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz steigt auf 65,7. Das geht aus dem Bericht des Landesamt für Gesundheit und Soziales hervor.