Rostock

Jubel und Erleichterung bei vielen Restaurantbetreibern in MV: Die von der Bundesregierung in Berlin am späten Mittwochabend beschlossene Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie lässt die gebeutelte Branche durchatmen. Der Satz soll als Corona-Hilfe bis 31. Dezember 2022 bei nur 7 statt 19 Prozent bleiben.

Dehoga-Chef Lars Schwarz. Quelle: Dirk Behm

Anzeige

„Das ist ein sehr ermutigendes Signal in schwarzen Stunden und hilft schnell und unkompliziert“, schätzte der Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV (Dehoga), Lars Schwarz, ein: „Anders als bei den Soforthilfeprogrammen muss man keinen Antrag stellen, das Geld bleibt sofort bei den Unternehmern, die es nach den monatelangen Schließungen dringend benötigen“, so Schwarz.

„Das hilft bei Miete und Personalkosten“

Miro Germanotta, Inhaber des „Blauen Esels“ mit zwei Restaurants in Rostock, sieht die Entscheidung als entscheidenden Schritt für die Rettung vieler gastronomischer Betriebe: „Das kann wirklich den Unterschied ausmachen, ob man durchhält oder aufgibt“, so der Lokalchef. Es sei eine einfache Rechnung: Wenn ein mittelgroßes Restaurant im Monat 50 000 Euro Umsatz mit Speisen mache, müsse es aufgrund der neuen Regelung 7500 Euro weniger Steuer bezahlen: „Da haben sie auf jeden Fall schon die Miete und vielleicht auch noch einen Teil der Personalkosten.“

Damit die Steuersenkung den Gastronomen hilft, müssen sie allerdings auch die Chance bekommen, Einnahmen zu erzielen, sagte Schwarz. Lieferdienste allein reichten da nicht, eine geordnete Öffnung der Gaststätten unter Hygienebedingungen müsse jetzt her: „Wir haben ein Konzept vorgelegt, wie es gehen kann“, untermauerte der Dehoga-Chef.

Die Steuersenkung werde viele Restaurants retten, meint Miro Germanotta, Inhaber des „Blauen Esels“ in Rostock. Quelle: Frank Söllner

Branche hofft auf Öffnung zum 15. Februar oder 1. März

Restaurantchef Germanotta sagte, er habe ein gutes Gefühl: „Wir fahren unser Lokal in der Rostocker Innenstadt jetzt wieder hoch.“ Er rechne wegen der sinkenden Corona-Zahlen mit einer Öffnung unter Auflagen vielleicht schon zum 15. Februar, spätestens aber 1. März. „Die Sieben-Tage-Inzidenzen bewegen sich bundesweit auf einen Wert von 50 zu. Es gibt keinen Grund mehr für die Politik, noch lange komplett zu schließen“, meint auch Nils Luckmann, Inhaber von „Carls Kneipe“ in Ahlbeck auf Usedom.

Keine Preissenkungen auf Speisekarte: „Geringere Steuer ist Nothilfe“

Wenn wieder geöffnet ist, werden die Kunden allerdings wohl kaum etwas von der Mehrwertsteuersenkung auf die Speisen abbekommen. „Dieser Schritt ist ja wirklich als Nothilfe für die Gaststätten und Hotels, die Restaurants betreiben, gedacht – damit sie die Krise jetzt durchstehen“, betonte Schwarz. Weitergeben könnten die Steuersenkung wohl die wenigsten Gaststätten an die Kunden. Die Lage sei nach insgesamt gut fünf Monaten Lockdowns kritisch, zumal von den übrigen Soforthilfen bei vielen Unternehmern noch immer wenig angekommen sei.

Es gebe zwar noch keine spürbaren Insolvenzen: „Gerade bei kleineren Lokalen besteht aber die Tendenz, dass sie zwar nicht pleitegehen, aber einfach aufhören, weil es sich nicht mehr lohnt. Und auch sie brauchen wir in einem Tourismusland wie MV als wichtige Anlaufpunkte auf dem Land“, schätzt Schwarz ein. Ein weiterer Punkt, die Branche zu entlasten, sei zusätzlich eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Getränke. „Die gibt es leider noch nicht, aber auch dafür kämpfen wir“, kündigte der Dehoga-Chef an.

Von Alexander Loew