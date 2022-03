Tucson/Arizona

Mehr als 9000 Kilometer Luftlinie trennen das vorpommersche Neu Boltenhagen in der Nähe von Greifswald und die Großstadt Tucson im US-Bundesstaat Arizona. Dort lebt Kenneth Beyersdorf. Und auch dort liest er regelmäßig die OSTSEE-ZEITUNG, denn sie verbindet ihn mit der Gegend, in der seine Familie ihre Wurzeln hat. Dort wohnt bis heute Hanno Beyersdorf, ein entfernter Cousin des US-Amerikaners.

„Unsere Ur-Großväter waren Brüder“, sagt Kenneth Beyersdorf. Einer von ihnen ist damals in Vorpommern geblieben, der andere wanderte in die USA aus. Doch seine deutschen Wurzeln begleiten den 57-Jährigen bis heute. „Meine Großeltern haben zu Hause noch Deutsch gesprochen“, sagt er. Und auch in seinem Beruf werde er immer wieder als Übersetzer herangezogen. Beyersdorf arbeitet für das United States Census Bureau (USCB), die Behörde, die mit dem hiesigen Statistischen Bundesamt gleichzusetzen ist.

Vor 35 Jahren an die deutsch-deutsche Grenze gefahren

Schon zu DDR-Zeiten korrespondierten die Cousins regelmäßig. „Mein Verwandter schickte mir oft die OSTSEE-ZEITUNG in Weihnachts- und Geburtstagspaketen mit“, sagt er. Ein einziges Mal war Beyersdorf sogar selbst in Deutschland, das war noch vor der Wende. Vor etwa 35 Jahren habe er als Student eine Zeit lang auf einem Bauernhof in Westfalen gewohnt. Auch eine Reise an die deutsch-deutsche Grenze war damals Teil des Aufenthalts. Bis nach Vorpommern habe er es damals allerdings nicht geschafft – „weil gerade der Trabi kaputt gegangen war“.

Vor etwa 35 Jahren hat der US-Amerikaner Kenneth Beyersdorf Deutschland besucht und damals als Student auch die deutsch-deutsche Grenze. Quelle: privat

Bis heute guckt Kenneth Beyersdorf täglich in das E-Paper der OSTSEE-ZEITUNG, um sich zu informieren, was am anderen Ende der Welt bei Cousin Hanno so passiert. „Ich lese sehr viel. Weltgeschehen, Politik, aber auch lokale Nachrichten“, sagt er. Besonders gefalle es ihm, wenn Beiträge auf und über Niederdeutsch zu finden sein, denn sogar Platt versteht der US-Amerikaner dank seiner Großeltern. „Davon könnten ruhig mehr Artikel kommen“, sagt er.

Und eines Tages – wenn die Pandemie vorbei ist – wolle er auch endlich seinen Cousin Hanno in Neu Boltenhagen besuchen, so der 57-Jährige. Das hatten er und seine Frau Laura schon lange geplant. Doch als diese im November verstarb, hatte Kenneth Beyersdorf erst einmal andere Dinge im Kopf.

Von Katrin Zimmer