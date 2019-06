Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich am Donnerstagvormittag der BMW der Rentnerin auf ihrem Grundstück in Bewegung und schleifte die Frau 15 Meter mit. Fünf Bauarbeiter hoben den Wagen an, um die 72-Jährige zu befreien. Mit schwersten Verletzungen kam sie in die Klinik.