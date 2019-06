Schwerin

Windkraft im Aufwind: Der Bau von 741 neuen Windkraftanlagen mit einer Höhe von über 50 Metern ist derzeit bei Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt beantragt. Neben dem großen Offshore-Projekt vor dem Darß mit 103 Anlagen handelt es sich nach Auskunft des Umweltministeriums um diverse kleine Projekte. Besonders auffällig: Bei fast der Hälfte der geplanten Windräder ist laut Ministerium keine Beteiligung der Öffentlichkeit nötig.

AfD-Mann: Betreiber kennen Schlupflöcher ganz genau

Das stößt der AfD im Landtag auf. „Die Betreiber kennen die Schlupflöcher ganz genau“, erklärt Abgeordneter Stephan Reuken. Er kritisiert die vielen Ausnahmen vom Bundesimmissionsschutzgesetz. Denn viele Anträge seien offenbar „ganz bewusst über die Anzahl von Windkraftanlagen gesteuert“, um ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren zu erreichen, möglich bei bis zu 19 Windrädern. Kritisch sehe er auch, dass nur vier der Anlagen ohne Öffentlichkeitsbeteiligung in einem bestätigten Windkraftgebiet geplant seien. Derzeit diskutieren regionale Planungsverbände über die Neuausweisung von geeigneten Windeignungsgebieten. „Die Bürger haben hier ein Einspruchsrecht, das zunehmend wahrgenommen wird“, so Reuken. Er warnt: Sollten Genehmigungen ohne Mitsprache der Bürger erteilt werden, „muss man sich nicht wundern, wenn die Anwohner verärgert sind und jegliches Vertrauen in die Behörden verlieren“.

Derzeit 1920 Windräder in MV

Laut Umweltministerium verteilen sich die 741 Windräder auf 153 Verfahren. Beantragt seien diese zum Beispiel in Crivitz (20), Dümmer (21, Kreis Ludwigslust-Parchim), Veelböken (16), Rambeel (12), Rehna (10, alle Nordwest-Mecklenburg), Tarnow (15), Neubukow (4), Dummerstorf (6, alle Kreis Rostock), Lübs (12), Krackow (8), Jarmen (12), Penkun (12, Behrenhoff (23, alle Vorpommern-Greifswald) oder Wittenhagen (12, Vorpommern-Rügen).

Laut Bundesverband für Windenergie sind im Vorjahr 38 neue Windkraftanlagen in MV (Gesamtleistung: 127 Megawatt) errichtet worden. Damit gebe es derzeit landesweit 1920 (3366 Megawatt). Das ist Platz sechs im Vergleich der Bundesländer.

Frank Pubantz