Am 17. Mai wäre die Defa 75 Jahre alt geworden – sie war DER Filmproduzent in der DDR schlechthin. Einige der bekanntesten Spiel- und Dokumentarfilme entstanden in Mecklenburg-Vorpommern, auch Schauspieler aus MV waren in Defa-Streifen zu sehen – und die jetzige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.