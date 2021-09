75 Neuinfektionen am Donnerstag in MV: Corona-Lage entspannt sich weiter

Rostock

Wie schon an den Vortagen sind in Mecklenburg-Vorpommern auch am Donnerstag weniger neue Corona-Fälle verzeichnet worden als vor einer Woche. 75 Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) registriert – drei Fälle weniger als eine Woche zuvor.

Die meisten Neuansteckungen (+16) sind am Donnerstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden, dicht gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 13 neuen Fällen. Elf Infektionen sind in Ludwigslust-Parchim aufgetreten, zehn im Kreis Rostock. Neun neue Fälle wurden in Nordwestmecklenburg registriert, acht an der Mecklenburgischen Seenplatte. Jeweils vier neue Infektionen sind in der Hansestadt Rostock und der Landeshauptstadt Schwerin aufgetreten.

Corona-Warnampel steht in ganz MV auf grün

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen verändert sich am Donnerstag nicht. Sie beträgt weiterhin 27,4. Die Inzidenz der Hospitalisierten bleibt ebenfalls gleich – bei einem Wert von 0,6. 30 Corona-Infizierte befinden sich in MV aktuell im Krankenhaus, eine Person mehr als am Mittwoch. 13 dieser müssen auf einer Intensivstation behandelt werden. Diese Zahl hat sich nicht verändert. Die Auslastung auf den Intensivstationen bleibt auf niedrigem Niveau – und beträgt derzeit 2,3 (+0,2).

Im gesamten Land gilt die Lage laut Corona-Warnampel als kontrolliert (grün). Im Landkreis Nordwestmecklenburg ist nach eigenen Angaben wegen gesunkener Werte ab Donnerstag die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben und ab Freitag fällt die erweiterte Testpflicht für Ungeimpfte weg.

Keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Pandemie

942 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert – 28 weniger als einen Tag zuvor. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie hat das Lagus nicht gemeldet. Die Zahl der Menschen im Land, die mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben sind, bleibt bei 1198.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,2 Prozent der Einwohner des Landes. 62 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz.

Von OZ