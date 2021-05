78 neue Corona-Fälle am Mittwoch in MV: Lage entspannt sich weiter

Rostock

78 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 34 weniger als eine Woche zuvor. Dort hatte die Behörde 112 neue Fälle registriert. Die landesweite Inzidenz sinkt demnach weiter: um 1,2 auf 22,3.

Drei weitere Menschen in MV sind mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben – zwei im Landkreis Rostock, einer an der Mecklenburgischen Seenplatte. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 1116.

Hier gab es am Mittwoch die meisten neuen Ansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (+19) gab es am Mittwoch an der Mecklenburgischen Seenplatte. 16 neue Corona-Fälle wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Die Inzidenz ist dort aktuell landesweit am höchsten: Sie liegt bei 32,7. Zwölf weitere Infektionen meldet das Lagus in Ludwigslust-Parchim, elf in Nordwestmecklenburg.

Zehn Fälle sind am Mittwoch im Landkreis Rostock aufgetreten, fünf in der Hansestadt. Vier neue Ansteckungen wurden in Vorpommern-Rügen registriert. Dort ist die Inzidenz landesweit derzeit am niedrigsten: Sie liegt bei 4,5. Die wenigsten Fälle (+1) wurden am Mittwoch aus der Landeshauptstadt Schwerin gemeldet.

19 Menschen weniger im Krankenhaus

1222 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 102 weniger als einen Tag zuvor. 160 (-19) von diesen befinden sich im Krankenhaus, 46 (-8) sind auf einer Intensivstation. 43699 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in MV mit dem Virus angesteckt. 43361 gelten mittlerweile als genesen.

Laut Impfbericht vom Mittwoch haben in MV bereits 674 291 ihre erste Impfung gegen das Corona-Virus erhalten, das entspricht einer Impfquote von 42 Prozent, 227 749 Menschen sind vollständig geimpft, 14,2 Prozent.

Die Impfkampagne gerät allerdings ins Stocken wegen des fehlenden Impfstoffs. So gab es am Dienstag nur 4472 Erst- dafür aber 10 239 Zweitimpfungen. Zum Vergleich Ende April haben täglich zwischen 20 000 und 25 000 Menschen ihren ersten Piks erhalten.

Von OZ