Rostock

Es ist ein schreckliches Phänomen des digitalen Zeitalters: Ein Unfall passiert oder ein Mensch gerät in eine Notlage und anstatt zu helfen, filmen Passanten das Leid der Betroffenen mit ihren Smartphones. Jedes Jahr gibt es in MV konstant etwa 80 Fälle, in denen wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt wird. Zur Rechenschaft gezogen werden aber die wenigsten Hilfeverweigerer: 2018 wurde ein Jugendlicher verurteilt, 2017 zwei Erwachsene. Ins Gefängnis musste deswegen niemand.

Doch diese Zahlen spiegeln die Wirklichkeit nur bedingt wider, meint Michael Mack, Vorsitzender des Richterbunds MV. „Unterlassene Hilfeleistung kommt häufig genug vor.“ Von härteren Strafen hält Mack allerdings wenig: „Der bestehende Strafrahmen reicht aus.“ Für unterlassene Hilfeleistung drohen Geldstrafen oder bis zu ein Jahr Haft. „Wenn derjenige, dem nicht geholfen wurde, deswegen stirbt, kann das auch als fahrlässige Tötung gewertet werden. Dann drohen bis zu fünf Jahre Haft“, erklärt Mack.

Tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel

Er setzt daher eher auf Mitmenschlichkeit: „Es muss daher stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden, dass man sich in schwierigen Situationen gegenseitig helfen sollte.“ Jeder sei aufgerufen, einzugreifen, solange er sich dabei selbst nicht in Gefahr bringt. Ein wichtiger Schritt ist für Mack, dass Gaffen künftig als Straftat behandelt werden kann: Wer etwa Unfalltote filmt oder fotografiert, muss dann für bis zu zwei Jahre ins Gefängnis.

Für die Opfer-Hilfsorganisation Weißer Ring ist dieses Verhalten Ausdruck eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels: „Der Solidaritätsgedanke rutscht immer mehr weg. Viele wollen vor allem ihre eigenen Interessen durchsetzen“, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende, Martin Stemmler. „Ich beobachte eine Brutalisierung im Sprachgebrauch und eine gewisse Kaltherzigkeit.“

Keine höheren Strafen gefordert

Allerdings gebe es auch nachvollziehbare menschliche Gründe, nicht zu helfen: „Es gibt die Angst, in etwas hineingezogen zu werden und für etwas Verantwortung zu übernehmen, mit dem ich nicht zurechtkomme“, so Stemmler. Wie Richter Mack spricht auch er sich gegen höhere Strafen für unterlassene Hilfeleistung aus.

Stemmler appelliert stattdessen an den Mut des Einzelnen: „Man sollte nicht dem allgemeinen Trend folgen, sondern auf sein Herz und die eigene Warmherzigkeit hören.“ Mack regt an, positive Beispiele von Menschen, die anderen geholfen haben, stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und so gute Vorbilder zu schaffen.

Falsch sei nur, nichts zu machen

Die Befürchtung, dafür bestraft zu werden, weil man beim Helfen etwas falsch macht, sei unbegründet, betont Stemmler: „Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dafür belangt wurde.“ Das bestätigt Ronny Espenhain, Referent für den Rettungsdienst beim DRK MV: „Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu machen.“ Auch ohne jede medizinische Kenntnis könne jeder Ersthelfer den Notruf wählen, dem Verletzten Trost spenden, ihn warm halten und gegen neugierige Blicke abschirmen.

Espenhain empfiehlt, regelmäßig das Wissen über Sofortmaßnahmen am Unfallort aufzufrischen. „Das geht auch in einem eintägigen Erste-Hilfe-Kurs.“ Danach sei es auch kein Problem, Bewusstlose in die stabile Seitenlage zu bringen oder bei blutenden Wunden einen einfachen Druckverband anzulegen. „Dabei sollte man zunächst auf den Eigenschutz achten: im Straßenverkehr die Warnweste tragen und Einweghandschuhe aus dem Verbandskasten anziehen.“

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem