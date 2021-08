Rostock

So viele neue Infektionen wurden in MV zuletzt Anfang Mai nachgewiesen: 80 Corona-Fälle hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag gemeldet. Erstmals seit Wochen liegt die Inzidenz im Land wieder über der 10er Marke. Der Rostocker Infektionsmediziner Prof. Dr. Emil Reisinger ist sicher: Das ist der Beginn der vierten Welle auch im Nordosten.

Und dennoch bleiben Reisinger, der wichtigste Berater der Landesregierung, und seine Kollegen gelassen: „Ja, die vierte Welle beginnt. Aber mit etwas Glück können wir im Herbst schon damit durch sein.“

Anstieg war „erwartbar“

Dass die Zahlen Anfang der Woche so hoch gehen – Reisinger hat das erwartet: Hunderte Menschen seien zum Ferienende aus dem Ausland zurückgekehrt, an den Schulen und auch in vielen Betrieben wurde wieder vermehrt getestet. „Uns war allen klar, dass aus dem Ausland auch das Virus wieder mit ins Land gebracht wird.“

Die Zahlen werden, so Reisinger, noch steigen: „Aber in zwei Wochen, wenn der Effekt der Reise-Rückkehrer nachlässt, könnten wir dank unserer Schutzmaßnahmen und dank der hohen Impfquote in MV erleben, dass sich die Werte wieder stabilisieren.“ Greifen die Vorsichtsmaßnahmen, sei nicht mit einem exponentiellen Wachstum in MV zu rechnen.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagt, die Gesundheitsämter würden aktuell analysieren, wo die vielen neuen Fälle herkommen. „Momentan ist kein Cluster erkennbar. Die Nachverfolgungsergebnisse sind abzuwarten. Es zeigt sich dennoch: Corona macht uns weiter zu schaffen. Deshalb bleibt es dabei, der beste Schutz ist eine vollständige Impfung”, so Glawe. Auch das Lagus spricht von einem „diffusen“ Geschehen.

Lage in den Kliniken entspannt

Ähnlich gelassen wie Reisinger zeigt sich dessen Kollege, Prof. Dr. Christian Schmidt. Der Ärztliche Vorstand der Uni-Medizin in Rostock bezeichnet die Lage trotz der 80 neuen Fälle als „harmlos“. „Landesweit haben wir nur eine einzige Person mit Covid-19 auf einer Intensivstation.“ Lediglich zehn Personen müssten in Krankenhäusern behandelt werden. Drei mehr als noch am Montag, aber von einer Überlastung sei das Gesundheitssystem in MV weit, weit entfernt.

Was Schmidt optimistisch stimmt: Von den 176 gemeldeten Infektionen der vergangenen sieben Tage entfielen fast zwei Drittel auf die Altersklassen der Fünf- bis 34-Jährigen. „Und in dieser Altersgruppe haben wir nur sehr selten schwere Verläufe.“

England als Vorbild?

Reisinger beobachtet seit Wochen vor allem die Lage in England: Dort sei die reine Inzidenz zwar stark angestiegen, Einschränkungen gab es aber dennoch nicht mehr. Im Gegenteil: „Jetzt sehen wir, wie die Zahlen wieder sinken.“ Außerdem: Obwohl die Inzidenz in England zuletzt ähnlich hoch war wie bei der Welle im Januar, waren die Kliniken auch auf der Insel nicht am Limit. „Die Zahl der Covid-19-Patienten lag gerade mal bei 20 Prozent der Januar-Welle, die Zahl der Todesfälle sogar nur bei fünf Prozent“, sagt Reisinger.

Er führt das auf die hohe Impfquote in England zurück. Und die gute Nachricht: „Bei uns im Land ist die Quote ähnlich gut. Und ich hoffe, dass sich nun noch mehr Menschen impfen lassen. Dann könnten wir im Herbst mit der vierten Welle schon durch sein.“ In MV sind bereits mehr als 52 Prozent aller Bürger vollständig geimpft.

Experten halten Inzidenz für wenig aussagekräftig

Die Rostocker Experten machen sich zudem dafür stark, nicht allein auf die Inzidenz zu schauen: MV habe schon vor Wochen den sogenannten Risikowert eingeführt, in den nicht nur die Neuinfektionen, sondern auch die Lage in den Krankenhäusern einfließt. „Das ist der richtige Weg“, sagt Uni-Vorstandschef Schmidt.

„Die Inzidenz sagt einfach kaum noch etwas aus. Sie ist abhängig von der Anzahl der Tests, gibt Infektionen wieder – nicht Erkrankte“, so Schmidt.

Von Andreas Meyer