Rostock

82 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 19 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Ein Mensch ist seit Sonnabend im Land mit oder an einer Covid-Erkrankung gestorben. Damit gibt es bislang 829 Todesfälle in MV im Zusammenhang mit der Pandemie.

Die meisten neuen Ansteckungen (+43) hat es am Sonntag im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegeben. Die Inzidenz steigt dort wieder über 100 – auf 100,2 (+17,9). 16 neue Corona-Fälle wurden an der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet. Die Inzidenz steigt leicht auf 60,8. Sieben neue Infektionen wurden in der Hansestadt Rostock registriert. Die Inzidenz bleibt gleich: bei einem Wert von 22.

Nur ein neuer Corona-Fall in Schwerin

Sechs neue Fälle wurden aus dem Landkreis Rostock gemeldet. Die Inzidenz bleibt dort nahezu konstant. Der Kreis liegt bei 85,7. Fünf neue Infektionen sind in Vorpommern-Rügen aufgetreten. Die Inzidenz liegt nun bei 46,7.

Jeweils zwei Fälle wurden in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg gemeldet. Ludwigslust-Parchim hat nun eine Inzidenz von 115,2, Nordwestmecklenburg liegt bei 83,3. Die wenigsten Fälle (+1) wurden am Sonntag in Schwerin registriert.

62 Menschen auf Intensivstation

Die Landes-Inzidenz von MV liegt aktuell bei 73,3 und ist damit erneut gestiegen (+3,9). Aktuell sind 2274 Menschen im Land mit Corona infiziert – 45 weniger als einen Tag zuvor. 236 (+1) werden in einem Krankenhaus behandelt. 62 (+4) liegen auf einer Intensivstation.

Video: Warum Rostock so wenig Corona-Fälle hat

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 28021 Menschen in MV mit Corona infiziert. 24918 gelten aktuell als genesen.

Von OZ