Rostock

Am Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern 83 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 31 weniger als am Montag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 16.55 Uhr). Neun weitere Menschen starben demnach im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 979 stieg. Landesweit haben sich zuletzt 135 Menschen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche nachweislich mit Corona infiziert. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 3,7.

Am höchsten war der Wert im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 177,1, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald (167,2) und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte(166,6). Den niedrigsten Wert verzeichnet der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 99,7, der damit wieder unter die kritische Marke von 100 fällt. In der Hansestadt Rostock steigt die Inzidenz weiter, aktuell auf 105,2. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 38 717. Als genesen gelten rund 33 397 Menschen.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit 304 - das sind 4 weniger als am Vortag. 90 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, das sind 2 weniger so am Vortag.

Im Nordosten haben nach Angaben des Lagus vom Montag bislang rund 387 999 Menschen eine erste und 105 377 davon bereits eine zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. Die Impfquote lag demnach bei 24,13 beziehungsweise 6,55 Prozent.