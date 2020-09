83 neue Polizeikommissare für MV – Caffier will höhere Erfolgsquote

Schwerin

Trotz hoher Auswahlkriterien hat mehr als ein Viertel der Polizei-Studenten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr das dreijährige Studium nicht im ersten Anlauf geschafft. Von 116 Studienanfängern erhielten am Mittwoch 83 erfolgreiche Absolventen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow ihre Bachelor-Urkunden und wurden damit zu Polizeikommissaren auf Probe ernannt.

Wie Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) anlässlich der feierlichen Ernennung sagte, können 22 Angehörige des Jahrgangs den Abschluss noch nachholen. „Dennoch müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Erfolgsquote erhöhen können. Klar ist aber: An unseren Standards werde ich nicht rütteln“, betonte der Minister.

Studium und Ausbildung im Vollzugsdienst

Neben dem dreijährigen Studium werden Polizisten auch in einer zweijährigen Ausbildung auf den Vollzugsdienst vorbereitet. Im Vorjahr hatten 151 junge Leute eine solche Ausbildung begonnen. Caffier erinnerte angesichts der wachsende Aufgaben und der jüngsten Debatten um Extremismus und Rassismus in den Reihen der Polizei an die besondere Rolle und Verantwortung der Ordnungshüter.

„Wir brauchen jungen und motivierten Nachwuchs, um den immer größer werdenden Aufgabenkatalog für die Sicherheit unserer Menschen erfüllen zu können. Rechtsstaatliches Handeln und Bürgernähe sind dabei unerlässlich und der Beruf erfordert höchstes Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und einen festen Charakter“, betonte der Minister.

5400 Stellen im Polizeivollzug unbesetzt

Im Polizeivollzug des Landes sind nach jüngsten Angaben des Ministeriums knapp 400 von insgesamt 5400 Stellen nicht besetzt. Zudem gehen in den kommenden Jahren zahlreiche Beamte in den Ruhestand. Aus diesem Grund wurden die Ausbildungskapazitäten in Güstrow 2016 massiv aufgestockt.

In diesem Jahr haben den Angaben zufolge 275 junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium für eine Karriere bei der Polizei in Güstrow begonnen, im Jahr davor waren es 290. Im Jahr 2010 hatte die Zahl bei 92 gelegen.

Von RND/dpa