9/11-Terrorist mit Greifswalder Vergangenheit: Warum sein entführtes Flugzeug vor dem Ziel abstürzte

Greifswald/USA

Die Anschläge vom 11. September 2001 gehören zu den schwersten und folgenreichsten Attentaten der Geschichte. 20 Jahre später sind die Bilder unvergessen, nachdem zwei gekaperte Flugzeuge in die Türme des Word Trade Centers einschlugen und beide Gebäude zum Einsturz brachten. Zwei weitere entführte Passagiermaschinen sollten ähnliche Schäden anrichten. Jedoch schaffte es nur eines davon ans Ziels der Terroristen und zerstörte Teile des Pentagons – dem Hauptsitz des Verteidigungsministeriums der USA.

Ziad Jarrah war einer der 19 Terroristen, die an den Anschlägen beteiligt waren. Er lebte einige Zeit in Greifswald, wollte Medizin studieren und lernte in der Hansestadt eine Frau kennen. Doch nach und nach radikalisierte sich der gebürtige Libanese. In Hamburg gründete er gemeinsam mit Mohammed Atta, Kopf der 11.-September-Gruppe, die sogenannte Hamburger Terrorzelle. Von dort aus planten sie mit weiteren Islamisten die Anschläge in den USA. Mitte Juni 2000 begann Ziad Jarrah eine Flugausbildung in den USA.

Mann mit arabischen Akzente sagte, es sei eine Bombe an Bord

Am 11. September 2001 checkten 37 Passagiere – darunter Ziad Jarrah und drei weitere Terroristen – in die Maschine des United-Airlines-Flug 93 ein. An Bord befanden sich zudem sieben Crewmitglieder. Geplanter Abflug war um 8 Uhr morgens am Newark International Airport (New Jersey). Doch erst um 8.42 Uhr hebt der Flieger ab.

Rund eine Stunde nach dem Start erhielten die Piloten durch einen Fluglotsen die Information, dass zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers geflogen sind. „Vorsicht vor Eindringlingen ins Cockpit“, teilt der Fluglotse mit.

Nur wenige Minuten später eskalierte die Situation im Cockpit. Die Flugverkehrskontrolle in Cleveland hörte Hilferufe der Piloten und Geschrei der Attentäter. Die Flugrichtung änderte sich in Richtung Washington. Um 9.39 Uhr hörte der Fluglotse, wie ein Mann mit arabischen Akzent sagte, dass er der Kapitän sei, es eine Bombe an Bord geben würde und das Flugzeug wieder zurück zum Flughafen fliegen würde. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Ziad Jarrah handelte. In der Zwischenzeit sollen einige Passagiere und Flugbegleiter durch Telefonate mit ihren Angehörigen und Notrufzentralen erfahren haben, dass es Anschläge auf das Word Trade Center gegeben hat.

Passagiere wollten Attentäter im Flugzeug angreifen

Durch diese konnte rekonstruiert werden, dass die Passagiere davon ausgingen, dass auch ihr Flugzeug für Anschlagszwecke genutzt werden sollte. Deshalb entschieden einige von ihnen, die Attentäter im Flugzeug anzugreifen. Um das zu verhindern, begannen die Attentäter, die Maschine unter anderem abwechselnd nach links und rechts zu lenken.

Darüber, was danach passierte, gab es kurz nach dem Absturz verschiedene Versionen. Die eine besagte, dass die Passagiere das Cockpit stürmen konnten. Die wohl wahrscheinlichere ist jedoch, dass die Attentäter das Flugzeug abstürzen ließen, weil sie davon ausgingen, dass sie das Ziel durch den Druck, den die Passagiere erzeugten, nicht mehr erreichen würden. Um 10.03 Uhr zerschellte die Boeing 757 auf einem Acker bei Shanksville, Pennsylvania.

