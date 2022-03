9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Vielen Lesern reicht das nicht

Rostock

Um die derzeitigen Belastungen aufgrund der hohen Energie- und Spritpreise für die Bevölkerung abzufedern, hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche ihr sogenanntes Energieentlastungspaket geschnürt. Es gab viel Kritik, die bis zum heutigen Tag anhält. Jüngst hat sich der Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG, Jan Bleis, auf Twitter zu der von der Bundesregierung geplanten Entlastung im öffentlichen Nahverkehr geäußert. „Zwei Jahre gekämpft, unter schwersten Bedingungen täglich Mobilität sichergestellt und nun für neun Euro im Monat verramscht? Ist das die Wertschätzung für 300 000 engagierte Beschäftigte im deutschen ÖPNV“, fragte er bei Twitter. Auch viele Leser haben Fragen.

Reinhold Heeg meint: „Die Entlastungsmaßnahmen sind mal wieder so was von um die Ecke gedacht. Was nützt denn ein Neun-Euro-Ticket, wenn man schon eine Monats- oder Jahreskarte für den ÖPNV hat? Was ist mit den Rentnern? Wer hat sich den Blödsinn eigentlich ausgedacht?“ Heiko Siebert weiß: „Auch Besitzer einer Monatskarte sollen dabei bedacht werden. Und an einer Lösung für die Rentner arbeitet man auch bereits.“ Margit Nemec wiederum fragt sich: „Kann man es wirklich jedem recht machen? Ist diese Entwicklung nicht aus einer Notsituation entstanden?“

„Will man den ÖPNV langfristig ausbauen, wird das Geld dafür fehlen“

Während RSAG-Vorstand Jan Bleis von Ramschpreisen spricht, fordert Leserin Andrea Küsters endlich einen „ticketfreien ÖPNV“. „Dann ändert sich vieles.“ Der Ansicht ist auch Andreas Andi Berger: „Es ist höchste Zeit, dass die Nutzung des ÖPNV kostenfrei angeboten wird, wie schon vor Jahren von der Piratenpartei gefordert. Kann man aus Steuermitteln finanzieren und Schwarzfahren ist dann nicht mehr.“ Die Frage sei aber, so Tom Lobos, „wie sich das finanziert. Will man den ÖPNV langfristig ausbauen, wird das Geld dafür fehlen. Die Fahrpreise sind nur eine Seite der Medaille, die Erreichbarkeit von Zielen und Fahrplantaktung eine andere. Der ÖPNV muss nicht nur vom Preis her attraktiver werden.“

Ralf Kozica sagt: „Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Rostocker Oberbürgermeister ohnehin nicht der Überzeugung, dass ein leistungsfähiger ÖPNV durch Straßenbahnen getragen wird, und lässt die RSAG finanziell gesehen zappeln. Das wird noch ein großer Spaß. Schade, dass man sich nicht auf ein 365-Euro-Jahresticket verständigen will.“ Petra Siegel gibt noch zu bedenken: „Es haben nur Menschen aus der Stadt etwas davon. Wir im ländlichen Bereich haben davon absolut nichts. Wenn, dann fahren gar keine Busse mehr oder nur Schulbusse. Also bringt es gar nichts.“ Nicht nachgedacht hätten die Verantwortlichen, moniert Siegel. „Und dann dauert es noch Wochen, bis es eventuell kommt.“

„Also in Rostock ist der ÖPNV extrem gut ausgebaut“

Axel Schneider hebt hervor: „Wichtigste Aufgabe ist es doch, die Nutzung des ÖPNV möglichst vielen Menschen zu ermöglichen. Das hilft übrigens auch dem Klima. Dazu muss dann der Staat Subventionen bereitstellen. Dass ein hoher Ticketpreis ein Ausdruck von Wertschätzung gegenüber den Angestellten sein soll, also darauf muss man erst mal kommen.“ Mathias Kohlhagen schließlich lobt: „Also in Rostock ist der ÖPNV, finde ich, extrem gut ausgebaut. Das sage ich als zugezogener Rostocker. Wenn es jetzt ein Neun-Ticket gibt, glaube ich schon, dass ich, wann immer es möglich ist, mein Auto stehenlassen werde. Die Einzelfahrt in Rostock kostet 2,40 Euro. Da hat man die neun Euro schnell wieder drin.“

Von Juliane Lange