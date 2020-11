91 Corona-Neuinfektionen am Samstag: MV nähert sich wieder kritischer Marke

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 91 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 5157. Die meisten Neuinfektionen wurden am Samstag mit 20 aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 15 und der Hansestadt Rostock mit 14 Fällen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, liegt demnach landesweit bei 46,6 und ist damit leicht gestiegen. Am höchsten ist dieser wichtige Wert laut Lagus in Nordwestmecklenburg mit 83,3, gefolgt von Vorpommern-Greifswald mit 71,7. Diese beiden Landkreise gelten als Risikogebiete. Landkreise werden zu Risikogebieten erklärt, wenn sie den Wert 50 überschreiten.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 53 Menschen an oder mit Covid-19. Am Samstag kamen keine weiteren Todesfälle hinzu. Landesweit gelten 3694 aller Infizierten als genesen.

