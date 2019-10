Neubrandenburg

Allein am letzten Freitag gab es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte siebzehn Betrugsversuche durch die „ Enkelmasche“, bei der die meisten älteren Bürger den Betrug erkannt haben, wodurch kein Schaden entstanden ist.

In Neubrandenburg hat eine Bankmitarbeiterin eine 93-jährige Frau vor dem Betrug bewahrt. Die Frau wurde von einem jungen Mann telefonisch gebeten, ihm Geld zu überweisen, von dem der Betrüger „Ulli“ angab ein Auto für die Tochter der Rentnerin zu kaufen. Dafür wollte der Betrüger am selben Tag einen Betrag von 30 000 Euro haben und bestellte der älteren Dame ein Taxi, um zur Bank zu fahren. Eine Bankmitarbeiterin wurde bei der großen Summe misstrauisch und informierte die Polizei. So konnte die ältere Dame vor dem Verlust von 30 000 Euro bewahrt werden.

Die Polizei lobt die älteren Menschen, die sich nicht von den Betrügern überlisten lassen, und ruft alle Menschen auf, die älteren Angehörigen weiterhin vor der häufig versuchten Betrugsmasche zu warnen.

