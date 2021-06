Laage

Auf der Autobahn 19 in der Nähe von Laage (Kreis Rostock) ist am Samstagmittag der Wagen einer Familie in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr. Der Ford Galaxy der Familie, in dem sich neben Vater und Mutter auch zwei Kinder befanden, war auf der A 19 in Richtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf unterwegs, als der Fahrer Qualm aus dem Bereich des Motors bemerkte. Er lenkte sein Fahrzeug auf den Standstreifen, um nachzusehen.

Innerhalb von wenigen Minuten brach ein Feuer aus, die ersten Flammen schlugen um sich. Vater, Mutter und Kinder brachten sich hinter der Leitplanke in Sicherheit. Es dauerte nicht lange, bis der komplette Wagen lichterloh in Brand stand.

Die verständigte Polizei und die Feuerwehren aus Kritzkow und Laage trafen kurz nach dem Notruf an der Unglücksstelle ein. Hin wieder waren auch kleinere Explosionen aus dem brennenden Fahrzeug zu hören. Zudem flammte auf den Asphalt ausgetretener Diesel-Kraftstoff auf. Die Kameraden mussten mit Schaum vorgehen, um die Flammen einzudämmen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Familie, rein vorsorglich, denn verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Allerdings verbrannte der Ford Galaxy vollständig. Die Polizei geht in ihren ersten Ermittlungen davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt hat.

Personen steigen aus Autos und behindern Rettungskräfte

Die Autobahn 19 musste von der Polizei in Richtung Rostock vollständig gesperrt werden. Bis 15.30 Uhr kam es teilweise zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und langen Staus.

Wie die Polizei mitteilte, sei zwar eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet worden. Allerdings sei diese zum Teil durch Personen blockiert gewesen. „Es wird deshalb nochmal darauf hingewiesen, dass, sofern Personen ihre Fahrzeuge verlassen, auf jeden Fall eine Warnweste zu tragen und die Fahrbahn unverzüglich zu verlassen ist“, heißt es. Andernfalls drohe ein Bußgeld in Höhe von bis zu 200,- Euro. Das gelte auch für Autofahrer, „die beim Ableiten des Verkehrs auf Höhe von Polizeibeamten anhalten und ein Gespräch über die Erforderlichkeit einer Vollsperrung suchen“.

Von Stefan Tretropp