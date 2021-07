Der größte Solarpark in MV ist ans Netz gegangen. An der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) wurden auf 86 Hektar knapp 200 000 Solar-Module installiert. Bei der Inbetriebnahme am Freitag vor Ort war auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).