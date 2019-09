Mit scharfen Angriffen gegen das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Agrarpaket hat am Freitag der Landesbauerntag in Mühlengeez begonnen. Es setze in alter Manier auf Restriktionen und Verbote, kritisierte Bauernpräsident Detlef Kurreck vor rund 500 Bauern.