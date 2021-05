A-20-Loch: Aufklärung muss her – Ausreden sind inakzeptabel

Tribsees

Im Aufklären sind wir Deutschen offenbar Weltmeister. Also wenn es um die Dauer der Aufklärung geht. Auch nach dreieinhalb Jahren steht nicht fest, wer Verantwortung oder gar Schuld trägt für das Absacken der Autobahn 20 bei Tribsees. Damals verschwand ein Teilstück der gut zehn Jahre alten Trasse mal eben so in der Landschaft – Moorgebiet. Viele Fragen sind offen. Warum wurde ein Verfahren mit Trockenmörtelsäulen genutzt, das nie wieder Verwendung fand? Welche Expertise zum Bauen im Moor lag tatsächlich vor? Nach dem Abrutsch kam schnell aus der Bundesregierung die Nachricht: Regress-Ansprüche verjährt. Ein Wahnsinn! Am Ende 180 Millionen Euro teuer. Oder mehr?

Die A20-Baustelle aber bleibt. Wie eine Wunde liegt sie im öffentlichen Bewusstsein, bremst Einheimische und Urlauber aus. Laut Prognose dauert das Flicken bis zu sechs Jahre. Im Ausland macht man sich lustig: Hierzulande kann man nicht mal mehr Autobahn. Zu den Akten wird das Thema so schnell nicht zu legen sein, auch wenn in mancher Behördenstube diese Hoffnung keimen sollte. MV will wissen: Wer hat dieses Chaos ausgelöst? Die Antwort muss her. Ausreden und weiteres Hinhalten sind inakzeptabel.

Von Frank Pubantz