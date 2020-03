Langsdorf

Die Straßen in Langsdorf sind relativ ruhig. Eigentlich nicht bemerkenswert für ein Dorf mit 200 Einwohnern. Ab und zu fährt ein Trecker am Haus von Bürgermeister Hartmut Kolschewski vorbei, auch ein paar Autos und Lkws. Kein Vergleich zu der Situation vor einem Jahr, als wegen des Lochs auf der A 20 bei Tribsees der gesamte Umleitungsverkehr durch das Dorf geleitet wurde. Durch das Moor hört man, welchen Weg der Verkehr inzwischen nimmt: Wenn die Autos über die Blechplatten und Eisenklammern der Behelfsbrücke fahren, hört man das Klappern bis nach Langsdorf. Aber insgesamt ist in Langsdorf wieder Normalität eingezogen – auch wenn der Ort die Zeit der Staus und Raser immer noch nicht ganz hinter sich hat.

Seitdem die Behelfsbrücke gebaut wurde, seien die Straßen „angenehm ruhig geworden“, sagt Bürgermeister Kolschewski. Auf den ersten Blick sieht man in Langsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) auch keine Folgen der Belastung durch die Umleitung. Die Straßen erhielten einen neuen Belag. Dadurch machen die Autos deutlich weniger Lärm, so Kolschewski. „Mehr hätten wir nicht erwarten können.“ Plötzlich läuft eine Katze mitten über die Hauptstraße. Das sei für die Vierbeiner heute wieder deutlich sicherer als zu Zeiten der Umleitung, erklärt Kolschewski. „Die wurden von den Autos ganz schön reduziert.“

Straßenbauamt übernimmt Reparaturkosten

Um die weiteren Schäden der monatelangen Belastung zu erkennen, muss man genauer hinschauen. Am Haus von Heiner Sowa direkt an der Durchgangsstraße zeigen sich etliche Risse an der Giebel- und an der Vorderseite. Sowa ist sicher, dass sie durch die Überlastung der Straße entstanden sind. „Der Gutachter hatte zwar Zweifel, aber das Straßenbauamt hat dennoch zugesichert, die Schäden zu übernehmen.“ Die Reparaturen will Sowa allerdings erst nach Ende aller Bauarbeiten an der A 20 in Angriff nehmen, da der Verkehr nach dem Abbau der Behelfsbrücke voraussichtlich wieder eine Zeit lang durch Langsdorf geleitet werde.

Einer von mehreren Rissen, die an der Fassade von Heiner Sowas Haus zu sehen sind. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ursprünglich stammt Sowa aus dem Ruhrgebiet. Nach Langsdorf zog der ehemalige Schlosser, weil er sich nach Ruhe sehnte. „Es ist alles zu viel gewesen,“ sagt er über das Leben in Oberhausen. Aber nachdem die A 20 in einem Krater versunken war, herrschte in Langsdorf genau das, wovor er geflohen war – Hektik. Und die ist auch bis heute nicht ganz abgeklungen, denn an seinem direkt am Ortseingang gelegenen Haus brettern die Autos immer noch viel zu schnell vorbei. „Oft sehe ich die Bremslichter erst, wenn die Autos schon weit im Ort sind.“

Das merken auch Sowas Nachbarn, das Ehepaar Hundrieser. „Manchmal fahren die Autos so schnell vorbei, dass man nicht mal die Marke erkennen kann,“ berichtet Martin Hundrieser. „Manche fahren hier 100 Kilometer pro Stunde“, schätzt seine Frau Gerda. Das Schlafzimmer des Paares liegt nur wenige Meter von der Straße entfernt. Auch den Lärm der Behelfsbrücke hören die Hundriesers dort, wenn der Wind ungünstig steht. An diesem Tag ist es fast windstill, dennoch hört man deutlich das Klappern der Brücke. Sowa meint sogar: „Man hört es manchmal knallen wie in einem Stahlwerk.“

Gerda und Martin Hundrieser vor ihrem Haus. Die Kosten der Reparatur von Rissen werden ihnen erstattet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie ihr Nachbar haben auch die Hundriesers Risse an ihrem Haus, allerdings wurde nur einer davon durch den Umleitungsverkehr verursacht. „Der Kostenvoranschlag für die Reparatur liegt bei 1600 Euro“, berichtet Martin Hundrieser. Auch hier trägt das Straßenbauamt die Kosten, wie auch die der anderen Reparaturen an Bordsteinen und Straßenbefestigungen, die in Langsdorf kaputtgefahren wurden.

Unruhe am Wochenende

Während es unter der Woche in Langsdorf wieder ruhiger geworden ist, kommen an den Wochenenden doch noch oft die Erinnerungen an die Umleitungszeit zurück: Viele Autofahrer haben sich offenbar an die Strecke gewöhnt und nutzen sie, wenn auf der A 20 Stau ist. „Am Wochenende ist es genauso schlimm wie vorher“, klagt Sowa. Das berge nach wie vor Gefahren, meint Bürgermeister Kolschewski und fordert daher weitere Verkehrskontrollen. „Eltern wollen sich sicher fühlen, wenn sie die Kinder zur Bushaltestelle schicken.“

