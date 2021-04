A-20-Loch bei Tribsees: Bauarbeiten werden teurer und dauern länger

Tribsees

Die Ersatzbrücke über das A-20-Loch bei Tribsees wird 20 Millionen Euro teurer als zuletzt geplant. Gründe seien gestiegene Materialkosten sowie die Folgen der Corona-Pandemie, sagte Burkhard Kohn, Leiter des Bereichs Autobahn beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV am Freitag. Die Gesamtkosten betragen nun voraussichtlich 200 Millionen Euro.

Die Pandemie trage auch dazu bei, dass sich die Fertigstellung verzögert: Kohn geht jetzt vor einem Abschluss der Arbeiten 2024 aus. Bislang war noch von 2023 die Rede.

Pegel hat es geahnt

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte schon vor einem halben Jahr gemutmaßt, dass sich durch den Übergang der Verantwortung für die Autobahnen in MV vom Land auf den Bund Verzögerungen bei Bauprojekten ergeben könnten. Er habe „eine gewisse Sorge“, dass der Autobahnbau in MV stiefmütterlich behandelt wird, wenn Planungen zentral von Berlin aus erfolgen, hatte Pegel im Oktober 2020 gesagt.

Nördlicher Teil im Plan

Immerhin: Der nördliche Teil der Ersatzbrücke soll wie geplant Ende dieses Jahres fertig werden, sagte Kohn. Dann kann der Verkehr wieder zweispurig in beide Fahrtrichtungen fließen, wenn auch weiterhin baustellenbedingt eingeschränkt. Derzeit gibt es nur eine Richtungsfahrbahn, was in Urlaubszeiten, in denen Touristen auch tatsächlich kommen durften, zu stundenlangen Staus führte.

Der Ersatzbau war notwendig geworden, weil die A 20 bei Tribsees im Herbst 2017 begonnen hatte, im Moor zu versinken und schließlich auf einer Länge von mehr als 800 Metern abgerissen werden musste. Statt sie wieder ebenerdig aufzubauen, entsteht derzeit eine neue Brücke.

Von Axel Büssem