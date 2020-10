Tribsees

Drei Jahre ist es mittlerweile her, da machte MV bundesweit Schlagzeilen: Die Autobahn 20 bei Tribsees versank auf einer Länge von etwa 80 Metern. Bis heute leiden Autofahrer unter den Folgen, wenn sie in langen Staus an der Baustelle stehen. Die Ursache für die Panne ist bis heute ungeklärt – und wird es bis 2021 bleiben. Denn ein bereits für dieses Jahr angekündigtes Gutachten wird sich weiter verschieben.

„Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Gutachten coronabedingt erst im Frühjahr 2021 zur Verfügung steht“, erklärt Enak Ferlemann ( CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm. Kurz nach dem Abrutsch gab es Spekulationen, die zu dünnen Säulen in der Konstruktion könnten Auslöser für den bekanntesten Baukrater des Landes sein. Sie seien einfach unter der Last weggeknickt. Mögliche Forderungen an baubeteiligte Firmen seien verjährt, teilten Bundes- und Landesregierung bereits 2018 mit.

Damit muss die Öffentlichkeit weiter auf eine Antwort auf die Frage warten, wer die Schuld für das A-20-Desaster trägt. Im Herbst 2017 rutschte die Autobahn auf einer Strecke von 80 Metern in die Tiefe, da Tragschichten nachgaben. Die A 20 wurde bundesweit zum Sinnbild für Baupfusch. Die Fertigstellung des Teilstücks soll Ende 2023 abgeschlossen sein, so Ferlemann. Diese Auskunft stamme von der Straßenbauverwaltung MV.

AfD-Mann Holm : Wird Corona nur als Vorwand benutzt?

Holm kann die weitere Verzögerung der Aufklärung nicht fassen. „Dass selbst drei Jahre nach dem Absacken der A 20 noch immer kein Gutachten über die Gründe vorliegt, ist für alle Beteiligten wirklich ein Armutszeugnis“, so der AfD-Mann. „Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Corona hier nur als Vorwand genutzt wird, um das Gutachten immer weiter zu verschleppen. Offenbar zittern in Berlin und Schwerin einige Politiker schon vor den Ergebnissen.“

Von Frank Pubantz