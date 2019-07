Tribsees

Aufatmen in Langsdorf: Nachdem monatelang Autofahrer die Kreisstraße 9 durch den kleinen Ort nahe Tribsees als Umleitung für das A-20-Loch nutzten, werden jetzt die letzten Schäden auf der Strecke beseitigt. Am Dienstag, dem 23. Juli, sollen die Arbeiten an der K9 beginnen. Dafür wird der Abschnitt vom Ortsausgang Bresen in Richtung Langsdorf bis zum Anschluss an die Landesstraße 19 für zwei Wochen gesperrt. Voraussichtlich ab dem 5. August wird der Abschnitt wieder freigegeben.

Die Fahrbahn erhält eine neue Asphaltdeck- und Binderschicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Diese übernimmt der Bund. Mit Abschluss dieser Arbeiten seien alle Schäden, die durch die Umleitung des Autobahnverkehrs nach dem Absacken der A20 durch die Gemeinde Langsdorf entstanden sind, beseitigt. Die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 19 wurden vor den Sommerferien abgeschlossen.

