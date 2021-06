A 20: Vollsperrung zwischen Tribsees und Bad Sülze wegen Bauarbeiten

Tribsees

Autofahrer müssen am kommenden Mittwoch mit starken Verkehrseinschränkungen auf der A 20 zwischen Tribsees und Bad Sülze rechnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte, wird die Autobahn auf dem Teilstück westlich der Trebeltalbrücke am 16. Juni in der Zeit von 7 bis 18 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung befindet sich zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze (Vorpommern-Rügen). Der Verkehr wird über die Landesstraßen 19 und 23 umgeleitet.

Grund sind Betonierarbeiten für die neue Bodenplatte. Wegen der beengten Platzverhältnisse könne das nur von der verfügbaren Fahrbahn aus durchgeführt werden, erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes. Außerdem soll die Verkehrssicherung im Baustellenbereich dem Baufortschritt angepasst werden, dazu gehört auch das Schließen einer Baustellenzufahrt. Weiter werden die zum Bau eingesetzten Schienenkräne umgesetzt bzw. zurückgebaut. Diese Arbeiten werden mit einem Mobilkran ebenfalls von der Fahrbahn aus durchgeführt.

