Am 31. Juli wird die Autobahn bei Tribsees in Richtung Lübeck von 7 bis 19 Uhr voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am A-20-Loch. Der Verkehr aus Richtung Stralsund wird von der Anschlussstelle Tribsees bis zur Anschlussstelle Gnoien umgeleitet.