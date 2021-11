Kostenlos bis 14:56 Uhr A20 bei Tribsees: Sperrung am Montag in Richtung Stettin – so wird der Verkehr umgeleitet

Die Autobahn 20 wird am Montag in Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees gesperrt. Welche Umleitung Autofahrer einplanen müssen und wie lange die Sperrung dauert.