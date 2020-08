ADAC: Deutlich weniger Staus auf Autobahnen in MV in dieser Urlaubssaison

Schwerin

Auf dem Weg in die Ferien oder zurück nach Hause sind in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern Reisende seltener im Stau auf der Autobahn gelandet als im Vorjahr. Nach Angaben des ADAC vom Freitag sank die Zahl der Staus an den sieben Wochenenden zwischen Ende Juni und 8. August um 16 Prozent auf 506. Die Staulänge reduzierte sich demnach um 52 Prozent auf 591 Kilometer.

Stauschwerpunkt A20

87 Prozent aller Staus bildeten sich auf der A20. Es habe in Deutschland insgesamt in diesem Sommer weniger Reisebewegungen gegeben, sagte ein Sprecher unter Hinweis auf die Corona-Situation.

Von dpa