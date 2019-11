ADAC warnt vor Glätte: Nicht auf Winterdienst verlassen

Rostock

Tonnenweise Salz in den Lagern, die Schneefräsen durchgecheckt, die Schneezäune aufgestellt: Der Winterdienst in MV ist auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Dennoch sollte sich der Autofahrer nicht blind darauf verlassen, dass Straßen bei einem Kälteeinbruch immer problemlos passierbar sind, warnt der Automobilclub ADAC.

„Viele Autofahrer haben da eine zu hohe Erwartungshaltung. In einem Flächenland wie MV ist das nicht immer darstellbar“, so Sprecher Christian Hieff. Vielmehr müsse sich der Autofahrer auf die Verhältnisse einstellen und vorausschauend fahren. „Man sollte daran denken, dass die Priorität beim Räumen und Streuen auf den Hauptverkehrsstraßen liegt“, sagt Hieff. Sprich: Vorsicht auf Nebenstraßen.

Autobahnen zuerst

Das Schweriner Verkehrsministerium bestätigt: Zunächst würden Autobahnen geräumt, dann Bundes-, dann Landes- und am Ende Kreisstraßen. Die Rangfolge hänge zudem von der durchschnittlichen Zahl der Fahrzeuge ab, die täglich eine Straße nutzen. Vorrang hätten auch Strecken des öffentlichen Nahverkehrs und von Schulbussen sowie besonders kritische Streckenabschnitte mit großer Steigung oder gefährliche Kurven.

Bei starkem Schneefall muss man sich laut ADAC-Sprecher Hieff darüber klar sein, dass eine bereits geräumte Straße nach einer Stunde wieder zugeschneit ist. Wichtig sei auch, das Auto auf den Winter vorzubereiten: „Man sollte spätestens jetzt die richtigen Reifen aufziehen und ausreichend Frostschutz im Wischwasser haben“, so Hieff.

Rücksicht auf Alleen

Der Umweltschutzverband BUND wünscht sich vor allem in den Alleen einen Winterdienst, der auf die Bäume Rücksicht nimmt. „Man muss ja nicht überall Salz einsetzen“, mahnt Katharina Dujesiefken, Referentin für Baum- und Alleenschutz. „Es würde reichen, nur an Kreuzungen und in Kurven komplett zu streuen, auf gerader Strecke würde weniger reichen.“ Die Autofahrer müssten dann in den Verkehrsmeldungen entsprechend gewarnt werden.

Die Gemeinde Ummanz auf Rügen mache sogar vor, wie durch Räumen und Abstumpfen durch Sand völlig auf Salz verzichtet werden könne. Auf Radwegen entlang der Alleen sollte nach Ansicht von Dujesiefken gar nicht gestreut werden: „Sonst würde den Bäumen von zwei Seiten zugesetzt.“

