Demmin

CDU-Bundeschefin AKK wird beim Politischen Aschermittwoch der MV-CDU in Demmin auftreten. „Sie hat für den 26. Februar zugesagt“ und dies sei der Stand, sagte Landesgeschäftsführer Claus-Dieter Götz einen Tag nach Kramp-Karrenbauers überraschender Rückzugsankündigung.

Dagegen suchen die Christdemokraten aber noch den Redner, der für den Landesvorstand sprechen soll. Das werde nicht der bisherige Landesvorsitzende Vincent Kokert sein. Der 41-Jährige hatte erst kürzlich überraschend aus persönlichen Gründen seinen Rückzug von allen politischen Ämtern angekündigt.

2019: Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Bundesvorsitzende, und Vincent Kokert, Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern, stoßen beim 24. Politischen Aschermittwoch der CDU Mecklenburg-Vorpommerns mit anderen Teilnehmern mit Bier an. Quelle: dpa

Veranstaltung unter dem Motto „Zeit für deutliche Worte“

„Das sind sehr bewegte Zeiten, da wird die Hütte wieder voll“, sagte Götz. Die Nordost-CDU erwarte rund 1000 Gäste. Götz räumte aber auch ein, dass man so eine Konstellation im Vorfeld der Veranstaltung unter dem Motto „Zeit für deutliche Worte“ noch nie hatte. „Aber am Rosenmontag ist alles klar“, erklärte Götz. Dann tage der Landesvorstand.

Die Demminer Veranstaltung gibt es seit 24 Jahren. Sie gewann durch Auftritte von Kanzlerin Angela Merkel, die ihren Wahlkreis in Vorpommern hat, an Bedeutung. Kramp-Karrenbauer war 2019 zum ersten Mal in Demmin aufgetreten, Merkel war damals nicht gekommen.

