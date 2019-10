Schwerin

Für den gemeinsam ausgelobten Gesundheitspreis MV 2020 stehen insgesamt 30 000 Euro bereit. Das Geld solle in innovative Projekte zur medizinischen Versorgung fließen, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Die Digitalisierung biete Chancen, „die grundlegende medizinische Versorgung sicherzustellen und weiter zu verbessern“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Er ist Schirmherr des Wettbewerbs und verwies auf Telemedizin, fachübergreifende und digitale Arztnetze oder den Einsatz digitaler Patientenakten. Dies seien Ansätze, um vor allem auch in ländlichen Regionen eine flächendeckende und qualitativ hochwertige medizinische Betreuung zu gewährleisten.

Bewerbungen bis Ende Dezember 2019

Für den Gesundheitspreis können sich nach Angaben von Glawe ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen sowie Universitäten und Start-up-Unternehmen bewerben. Bewerbungsschluss sei Ende Dezember 2019. Die Entscheidung über die Preisträger treffe eine unabhängige Jury.

Von dpa/RND