In der ARD läuft ab Dienstagabend eine neue Serie. Das Besondere: „Das Begräbnis“ hat kein Drehbuch. Ihr Improvisationstalent beweisen auch Charly Hübner und Devid Striesow, die in MV ihre Wurzeln haben. Gedreht wurde unter anderem auch in Nordwestmecklenburg. Was Sie von der Serie erwarten können.