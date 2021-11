Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern ist rot – und daran wird sich vermutlich in den kommenden Tagen wenig ändern. Um das Land aus der höchsten Corona-Warnstufe herauszuführen, haben das Regierungskabinett um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag über die nächsten Schritte in der Bekämpfung der Pandemie beraten.

Bereits vorab wurde bekannt, dass ein mehrwöchiger Lockdown für alle im Gespräch ist, der im Anschluss für Ungeimpfte verlängert werden könnte. Zudem könnten alle Großveranstaltungen inklusive der Weihnachtsmärkte abgesagt werden.

Am Morgen war das Kabinett in Schwerin per Videoschaltung zusammenkommen, um 13 Uhr musste Schwesig dann in den nächsten Bund-Länder-Gipfel. Am Abend wollen Schwesig, Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in Schwerin über die Ergebnisse informieren. Die Pressekonferenz können Sie hier live ab etwa 19.15 Uhr mitverfolgen.

MV liegt seit Samstag über dem Grenzwert der Hospitalisierungsinzidenz von neun, ab dem das Land in vielen Bereichen auf das Modell 2G plus wechselt (Genese und Geimpfte benötigen einen zertifizierten Test), Ungeimpfte können beispielsweise ab Mittwoch nicht mehr shoppen.

