Ab Heiligabend: MV verschärft Kontaktregeln wegen Omikron-Variante

Menschen in MV müssen sich auf verschärfte Kontaktregeln einstellen. Ab Heiligabend dürfen auch gegen Corona Geimpfte und Genesene nur noch maximal zehn Personen treffen – Ausnahme: Kinder bis 14 Jahre. In anderen Bundesländern gilt diese Regelung erst ab dem 28. Dezember.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Dienstag auf weitere strenge Regeln verständigt, um die Ausbreitung der gefährlichen Omikron-Virus-Variante zu bremsen. MV zieht die neuen Kontaktregeln vier Tage vor, denn die Inzidenz sei hier aktuell sehr hoch, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend.

MV bereitet sich auf Katastrophenfall vor

„Wir bereiten uns auf den Katastrophenfall in MV vor“, so Schwesig. Durch die ansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. Kliniken seien jetzt „bereits absolut am Limit“. Daher müssten die Kontakte weiter reduziert werden. An Regeln für Kitas, Schulen, Gastronomie oder Kirchen solle sich zunächst nichts ändern.

Bundesweit gilt künftig, was in MV größtenteils längst Praxis war: Ungeimpfte dürfen sich mit weniger Menschen treffen – ein Hausstand plus zwei Personen. Gastronomie, Fitness oder Theater sind nur mit Impfung oder genesen plus aktuellem Test (2G plus) möglich, Einzelhandel unter 2G-Regeln. Ausnahmen gelten für den täglichen Bedarf.

Clubs und Discotheken bleiben zu, große Events finden generell ohne Zuschauer statt. Silvester und Neujahr gilt ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot an zentralen Orten, der Böller-Verkauf ist untersagt.

Drese: Booster-Impfung bereits nach drei Monaten möglich

Das Impfen soll bundesweit vorangetrieben werden. Im Dezember würden 30 Millionen Impfungen erreicht, weitere 30 Millionen sollen bis Ende Januar folgen. Geimpft werde auch über Weihnachten und Silvester. Denn die Omikron-Variante sei weitaus ansteckender als bisherige Corona-Varianten. Kanzler Scholz erklärt: „Ich halte eine Impfpflicht für erforderlich.“

MV-Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) kündigte am Dienstag an: Die Booster-Impfung könne in MV nun schon nach drei Monaten erfolgen. Die Länder drängen den Bundestag erneut, über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zu entscheiden. Ziel ist Februar.

Wissenschaftler, darunter das Robert-Koch-Institut (RKI) oder der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali, fordern weitergehende Kontaktbeschränkungen. Die beschlossenen würden nicht reichen, um der fünften Corona-Welle mit Omikron die Wucht zu nehmen.

Wirtschaft fordert mehr Unterstützung der Politik

Um Schäden in Wirtschaft durch Corona zu verringern, sollen betroffene Unternehmen Überbrückungshilfe IV erhalten. Zornige Reaktion aus der Wirtschaft: „Wir erwarten von der Bundes-, aber auch von der Landesregierung das klare Bekenntnis, dass den betroffenen Betrieben und deren Beschäftigten zeitgleich zu weiteren Einschränkungen schnelle Entlastungspakete zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV.

„Jedwede politische Diskussion“ etwa zu neuen Feiertagen wie dem 8. März oder Gesetze, die Arbeitgeber mehr belasten, „verbietet sich von selbst“.

Von Frank Pubantz